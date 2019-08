Kielipoliisi Riitta Suominen päätti selvittää, miksi kapulakielestä ei päästä eroon, nyt hän uskoo sosiaalisen median olevan ratkaisu moniin ongelmiin

Kulttuuri

Kielipoliisi Riitta Suominen päätti selvittää, miksi kapulakielestä ei päästä eroon, nyt hän uskoo sosiaalisen

Ärsyttääkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osasyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomisen

Väitöstutkimuksen

Suomisen

Jo alkuperäisen

Kesällä