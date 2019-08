AP: Yhdeksän naista syyttää oopperatähti Placido Domingoa seksuaalisesta häirinnästä, laulaja suuteli väkisin ja kosketteli

Kulttuuri

AP: Yhdeksän naista syyttää oopperatähti Placido Domingoa seksuaalisesta häirinnästä, laulaja suuteli väkisin

Yhdeksän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Domingon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Domingo