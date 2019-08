Kulttuuri

Tällaista oli uhka­rohkealla kuulennolla, jolla pienikin virhe olisi ollut kohtalokas: Apollo 11 -dokumentti o

Ensimmäisestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Apollo 11:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Apollo 11:n

Apollo 11

Apollo 11:n