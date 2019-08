Kulttuuri

Quentin Tarantinon Hollywood-eepos on elokuva, johon haluaisi jäädä asumaan, vaikka hänen naiskuvansa häiritse

Draama Once Upon a Time in Hollywood, ohjaus Quentin Tarantino. Pääosissa Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. 162 min. K16. ★★★★ Joan Didion kirjoitti The White Album -esseessään 1960-luvun päättyneen yhdeksäs päivä elokuuta 1969.