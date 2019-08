Quentin Tarantino on myöhässä eikä vastaa kysymyksiin mutta paljastaa syyn, miksi tekee elokuvia – HS tapasi uutuuselokuvan tähdet Ohjaaja ja käsikirjoittaja Quentin Tarantino sekä näyttelijät Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ja Margot Robbie kertovat Once Upon a Time in Hollywood -elokuvan teosta. Kunhan he saapuvat paikalle.