Kulttuuri

Enter Helsinki täyttää kaupungin vilkkaimmat tuloväylät taideinstallaatioilla

Helsinki-Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palataan

Tällä kertaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin juhlaviikkojen

Jon Hopkins

Juhlaviikkojen

Enter Helsingin teokset ovat esillä Helsinki-Vantaan lento­asemalla, Helsingin Päärautatieasemalla ja Länsiterminaali T2:ssa Juhlaviikkojen aikana 15.8.­–1.9.