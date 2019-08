Mokailu kiinnostaa, sillä monella on tarve nauraa – Suositun Kaverin puolesta kyselen -podcastin tekijät yllättyivät siitä, mitä sarja merkitsee kuulijoille

Kulttuuri

Mokailu kiinnostaa, sillä monella on tarve nauraa – Suositun Kaverin puolesta kyselen -podcastin tekijät yllät

”Se on ihan sairaasti! Oon aivan... whaat. Siis se on mahtavaa, upeaa, mutta häh.” Tiia Rantanen on häkeltynyt. Hänen juontajaystävänsä Anna Karhunen on kertonut juuri tarkistamansa kuulijaluvut Kaverin puolesta kyselen -podcastille: Yhteensä 3,5 miljoonaa käynnistystä Yle Areenassa ja Spotifyssa.