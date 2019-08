Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: Ars Fennica -voittaja selviää ensi viikolla

Ars Fennica 8.9. saakka Amos Rexissä (Mannerheimintie 22–24). Ma 11–18, ti suljettu, ke–to 11–20, pe 11–18, la–su 11–17.

Mystikko maalariksi

Elina Merenmiehen

Elina Merenmies: Versoja ja halkeamia 1.9. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Kaupunkimaisemia spraymaalilla

Graffititaiteilija

Jussi Twoseven: Our World 8.9. saakka galleria Heinossa (Uudenmaankatu 16–20). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Kuinka istuttaa sielu

Mitä

Nina Katchadourian: The Recarcassing Ceremony and Seat Assignment 25.8. saakka galleria Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.

Unia äitiydestä

Mia Hamari

Mia Hamari: Juuri 1.9. saakka galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11­–17, la–su 12–16.