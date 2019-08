Aija Puurtinen, 60, aloitti uransa sähköbasisti Honey B:nä, ja vuosien varrella hänestä on tullut myös opettaja, säveltäjä ja tohtoritason laulaja

Kulttuuri

Aija Puurtinen, 60, aloitti uransa sähköbasisti Honey B:nä, ja vuosien varrella hänestä on tullut myös opettaj

Muusikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tosin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esiintyvän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puurtisen