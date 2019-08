Kulttuuri

Pilkka nosti Janos Valmusen pinnalle ironisella 90-luvulla, mutta harva tajusi hänen olevan edellä aikaansa

Muutama

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmusesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmusen

1990-luvun

Valmunen oli