Kulttuuri

Yleisössä mylvittiin ”Fuck Sweden”, mutta päätähti pysyi coolina – Tampereella esiintynyt Asap Rocky huokui va

Asap

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asap

Ratinassa

Näin

Rocky