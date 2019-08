Kulttuuri

Leo Torvaldsin esikoisromaanin maailma on järjetön kuin Hieronymus Boschin maalaus

Provokaatiolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Löyhästi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huolimatta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikois­teokselle jaetaan 14. marraskuuta.