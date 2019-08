Kulttuuri

Viikon kirjasuosituksissa väistelemättömyys on kaunista, nuoren asenteellisuus harmittaa ja ansaittu iva naura

Luvaton Luvaton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pahasti otti pattiin

Iäkäs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lupa kuolla nauruun

Tyyli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjaston kysytyimmät

Viikolla 32 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa.

Kaunokirjallisuus

1)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietokirjat

1)