Kulttuuri

Uusi Tarantino oli viikonlopun katsotuin

Quentin Tarantinon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ohjaama Once Upon a Time in Hollywood oli viikonlopun katsotuin elokuva. Avausviikonloppunaan elokuvan näki noin 44 000 katsojaa 113 teatterisalissa Suomessa.Kyseessä on eniten katsojia kerännyt Tarantino-avaus Suomessa. Edellinen ennätys oli elokuvalla The Hateful Eight, joka keräsi Suomessa noin 30 000 katsojaa vuonna 2016.Yhdysvalloissa tuore Tarantino-elokuva on kerännyt neljän viikon aikana arviolta 114 miljoonan dollarin lipputulot.On hyvin mahdollista, että siitä tulee ohjaajan kaikista tuottoisin elokuva, jos katsojaluvut ohittavat vuoden 2012 Django Unchained -elokuvan.Toiseksi eniten katsojia Suomessa keräsi toista viikkoa pyörinyt Angry Birds -elokuva 2.