Kulttuuri

HBO:n norjalainen uutuus­sarja Beforeigners ei innosta, vaikka Krista Kososella onkin sen paras rooli

Eräänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naispääosaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Beforeignersista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erilaisista

Beforeigners, HBO Nordic. (K16)