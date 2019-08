Takavuosina Tommi Läntisen perässä kulkivat kirkuvat fanilaumat, sitten ei enää kukaan – Nyt Läntinen, 60, elää uutta hyvää aikaa

Kulttuuri

Takavuosina Tommi Läntisen perässä kulkivat kirkuvat fanilaumat, sitten ei enää kukaan – Nyt Läntinen, 60, elä

”Tiedätkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Läpimurtonsa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soolouralle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosituhannen

Läntinen