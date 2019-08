Kun Claes Andersson kuoli, kuvarunot muuttuivat muistonäyttelyksi: Requiem-näyttely kuvaa elämän arvaamattomuutta

Kulttuuri

Kun Claes Andersson kuoli, kuvarunot muuttuivat muistonäyttelyksi: Requiem-näyttely kuvaa elämän arvaamattomuu

Requiem-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sallinen

Requiemilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Andersson

Requiem-näyttely on nähtävissä Veikkolan Piiparilassa 15.9. saakka lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12–16.