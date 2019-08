Kulttuuri

Angel Has Fallen -elokuvassa presidentin suojelusenkeli putoaa, elokuvan tasosta puhumattakaan

Toimintaelokuvasarjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarjan sankari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stuntmiehenäkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pahikset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääpahiksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy