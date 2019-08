Kulttuuri

Lapset opettelevat sotimaan samalla nurmella, jolla käytiin Napoleonin verisin taistelu Venäjällä – Väite isän

Voi sinua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kursivoidut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taistelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjäksi

Bakteerit

Tolstoi

Emmekä