Kulttuuri

Faust-suurteos soi Juhlaviikoilla oivallisesti, mutta kokonaisuuden vesitti epäonnistunut konserttipaikan vali

Kun Radion

Permantopaikalla

Faustin

Kohtauksia Goethen Faustista

Teoksen toinen esitys on perjantaina 23. elokuuta klo 19 Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa.