Rakastettu Jouluradio on Riitta Kalliorinteen, 60, elämäntyö mutta lapsuudenkokemustensa vuoksi hän ei koe olevansa lainkaan jouluihminen Joululauluihminen Riitta Kalliorinne kyllä on. ”Musiikki on toiminut itselleni jonkinlaisena henkireikänäkin”, hän sanoo.