Kulttuuri

Helsingin keskusta­kirjasto Oodi valittiin maailman parhaaksi uudeksi yleiseksi kirjastoksi

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

keskustakirjasto Oodi on valittu maailman parhaaksi uudeksi yleiseksi kirjastoksi. Vuosittaisen palkinnon myöntää kirjastojen kansainvälinen kattojärjestö IFLA. Palkinto jaettiin tiistaina Ateenassa kirjastoalan maailmankongressissa.Kansainvälisen tuomariston mukaan Oodi on pehmeä ja kevyt, mutta silti juureva.Palkintoa tavoitteli alun perin 16 kirjastoa eri puolilta maailmaa. Muut finaaliin päässeet kirjastot olivat Australialaista, Alankomaista ja Uudesta-Seelannista.Palkinto jaetaan yleiselle kirjastolle, joka on vasta rakennettu tai jonka toiminta on aloitettu tiloissa, joita ei ole ennen käytetty kirjastona. Voittaja saa noin 4 500 euroa.Kongressissa palkittiin myös Espoon kirjaston tuottama video sekä Vantaan kirjaston markkinointikampanja.