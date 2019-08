Kulttuuri

Kyllä nolottaa -sarjasta tutun tanskalaiskoomikon uutuuskomedia haiskahtaa pahasti vanhentuneelta

Casper Christensen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahdeksanosainen

Muotohybridit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sorry, Norwayn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sorry, Norway, Viaplay.