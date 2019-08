Kulttuuri

Eeva-Riitta Eerolan maalauksissa kuva on vasta muodostumassa, ja teokset syntyvät katsojan silmissä

Eeva-Riitta Eerola

(s. 1980) on vakiinnuttanut paikkansa filosofisesti hienovireisenä taidemaalarina. Hänen maalauksensa kääntyvät itseään kohti ja kysyvät omaa olemustaan. Kolmannessa Helsinki Contemporaryn yksityisnäyttelyssään hän etsii rajaa, jossa abstrakti muuttuu esittäväksi. Kuinka vähän tarvitaan, jotta pelkistä muodoista ja väreistä syntyy jotain tunnistettavaa?Eerolan uusissa maalauksissa voi nähdä selin kääntyneitä ihmisfiguureja, hiuksia ja palan taivasta, vaikka visuaaliset elementit on pelkistetty minimiinsä. Kollaasimaisesti sommitellut teokset leikkivät hienostuneesti ihmisen luontaisella taipumuksella tunnistaa hahmoja – etenkin ihmishahmoja – hyvinkin yksinkertaisista ja viitteellisistä muodoista.maalauksensa jännitteiseen välitilaan, jossa kuva on ikään kuin vasta muodostumassa. Näin hän pääsee tutkimaan havainnon lainalaisuuksia. Maalauksen katsominen on prosessi, jossa katsojan tehtävänä on täydentää teosten tarjoamiin puitteisiin merkitys.Teostensa lähtökohtana Eerola on käyttänyt museoissa ottamiaan valokuvia maalauksia katsovista ihmisistä, mikä lisää teoksiin ovelan metatason. Selin kääntynyt figuuri on kuvataiteessa vuosisatoja toistunut kuva-aihe, jolla Eerola ohjaa katsojan pohtimaan kuvien suhdetta taidehistoriaan.rakennettu näyttely on hyvä esimerkki taiteesta, jossa pieniin eleisiin saadaan mahtumaan paljon ajatusta.