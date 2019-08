Kulttuuri

Sampo aloitti hienosti festivaalinsa. Avajaisteoksena nähtiin tänä vuonna 70 vuotta täyttävän ljubljanalaisen nukketeatterin esitys Open the Owl.Lutkovno gledališe Ljubljana on tunnettu ja arvostettu instituutio. Se tekee kunnianhimoisesti paitsi lapsille, myös aikuisille suunnattua haastavaa nukketeatteria. Itä- ja Keski-Euroopassa tämä ei ole mitenkään ihmeellistä, mutta Suomessa nukketeatteri mielletään yleensä lastenkulttuuriksi.Ljubljanan teatteri poikkeaa myös Prahan ”Don Giovanneista” tai Wienin ”Taikahuiluista” siinä, että sen esitykset eivät ole turistien houkuttelemiseksi esitettäviä matkamuistoteoksia. Kaikki kunnia niidenkin taidokkuudelle, mutta ljubljanalaisten esitykset eivät usein mene helpoimman kautta, vaan pistävät katsojan aivot ja vastaanottokyvyn koetukselle.kuluneena kesänä Ljubljanassa tuoreen ensi-illan Moc. Se olisi ehkä sopinut paremmin festivaaliohjelmistoon täysin sanattomana ja puhtaasti estetiikkaan nojaavana. Helsingissä nähty Open the Owl sen sijaan sisältää runsaasti puhetta. Niin kaunista ja soljuvaa kuin sloveeni onkin, on se ummikkokatsojalle ehkä hieman rasittavaa. Varsinkin, kun yrittää samalla seurata suomenkielistä tekstitystä yläilmoista.Teos perustuu legendaan, jossa muuan ritari on muutettu pöllöksi. Hän saa ihmisyytensä vain, jos joku kuolevainen suostuu nyppimään kaikki hänen sulkansa ja muuttamaan täten taas alkuperäiseen olomuotoonsa. Vanha kunnon metamorfoositarina siis.Tarina on siis satumaisen simppeli tai ehkä monimutkainen katsojasta riippuen. En jäänyt pidättämään hengitystäni loppuratkaisua odottaessa. Kaikkihan tietävät, että saduilla on onnellinen loppu. Sen pituinen se.onkin toteutuksessa. Lutkovno Gledališe Ljubljana on tunnettu miniatyyrimarionettinukeistaan. Sitä pitää katsoa lähietäisyydeltä. Annantalon pieni sali oli varmaankin paras esittämispaikka sille.Pienet nuket esittävät mininäyttämöllään hurmaavaa pikku näytelmäänsä. Mutta todellisuudessa todelliset taiteilijat ovat heidän nukettajansa, jotka manipuloivat marionetteja ja samalla tulkitsevat heitä ja heidän tuntojaan. Heidän karismansa kantaa kielipuolisuudestakin huolimatta.Näen ja tunnen, kuinka he ovat esityksessä läsnä. Siinä onkin osa esityksen viehätystä. Nukettajia ei ole yritettykään kätkeä mitenkään, vaan he ovat tasaveroisia esiintyjiä nukkiensa kanssa.Ljubljanalaisia voi ja sopii kiittää siitä, että he hallitsevat sekä tekniikan että ilmaisun. Nukketeatteri ei ole mitään helppoa tavaraa, jota sopii tuottaa vasemmalla kädellä. Päinvastoin, se vaatii kokonaisvaltaista paneutumista alaan.