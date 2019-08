Kulttuuri

Palava halu lentää vei nuoren Elsa Anderssonin taivaalle ja osaksi Ruotsin ilmailuhistoriaa

Valo­kuvassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Anderssonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiettävästi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy