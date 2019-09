Kulttuuri

Opettajan työ on tarjota aineksia tulkintoihin – ”Historia ei ehdy koskaan”, sanoo professori Sirkka Ahonen

Varsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Läpi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkälti

Aivan