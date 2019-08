Kulttuuri

Äänirituaali säkkipimeässä on omituisen virkistävä – Walter Sallisen Uxo kuullaan Juhlaviikoilla neljä kertaa

Niin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uxon seuraavia esityksiä: la 31.8. klo 16 ja klo 20, su 1.9. klo 20.

kuin savusaunan, planetaarioesityksen tai avomeripurjehduksen jälkeen. Olo on omituisen rentoutunut, kun tunnin mittainen äänikylpy on takana. Täydessä pimeydessä koettava Uxo on äänirituaali, yhteisöllinen meditaatio ja matka itseen.Yleisö ohjataan mustalla verhoiltuun tilaan, johon tuolit on aseteltu kahteen vastakkaiseen ryhmään. Sitten tulee pimeys.Lyömäsoitinkvartetti ja kuoro esiintyvät kehämäisesti yleisön takana. Ääni on tilallista ja liikkuvaa. Soivassa kohdussa on miellyttävä olla.Maisemalliset äänet ovat kohinoita, huminoita ja narinoita, välillä jossakin pamahtaa. Kuoro ääntelee pääasiassa sanattomasti mutta solkkaa myös utuisia tekstikatkelmia Ayn Randista Karl Marxiin. Äänet virtaavat kiihtyviksi sarjoiksi, kerroksellisiksi pyörteiksi, rapeiksi sointikentiksi, loitsumaisiksi biorytmeiksi ja new age -koraaleiksi.On vapauttavaa olla säkkipimeässä, jossa ei voi katsoa kelloa tai mitään muutakaan. Kuulo- ja tuntoaisti herkistyvät. Oleminen virkoaa. Tunti on hetki vain.Walter Sallisen sävellys ja Klaus Maunukselan dramaturgia on esitystaiteellista. Kollektiivinen tekeminen korostuu, ja teoksen voi mieltää niin teatteriksi, tila-aikataiteeksi kuin musiikiksi. Aistimellisuus, käsitteellisyys ja maailmaa tutkiva ote painottuvat.Teoksen nimi Uxo on termi, joka juontuu sanoista ”unexploded ordnance” eli räjähtämättömät taisteluvälineet. Maapallo on täynnä aseita, jotka on laukaistu tai asennettu mutta jotka eivät ole räjähtäneet. Tällaiset ammukset, kranaatit, ohjukset ja pommit laukeilevat myöhemmin silpoen keitä ja mitä sattuu. Planeettamme kuumenee ja me vain maisemoimme sitä maamiinoin ja köyhdytetyllä uraanilla, tulvien ja tuulten vietäväksi.Uxo-teoksen räjähdysherkkä aines on vertauskuva ihmiskunnan elintavalle. Pimeys on kehotus pohdintaan: mene itseesi.Sfäärillinen ääniaines teki kuitenkin pimeydestä myös avaruuden. Räjähdyksistä ovat tähdetkin syntyneet, ja olemme osa kosmista kiertokulkua.Ennen esitystä kännykät suljettiin ja sijoitettiin mustiin pusseihin. Se tuntui terveelliseltä. Asiallinen käytäntö mihin tahansa konserttiin.