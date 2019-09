Kulttuuri

Muistokirjoitus: Suomalaisen viihteen ainut­laatuinen renessanssi­hahmo Jukka Virtanen on poissa

Jukka Virtanen

Jukka Virtasen

Myöhempinä

Jukka Virtanen kuoli 1. syyskuuta sairastettuaan pitkään syöpää. Hän oli 86-vuotias, syntynyt Jämsänkoskella 25. heinäkuuta 1933.Jukka Virtanen oli suomalaisessa viihteessä ainutlaatuinen renessanssihahmo. Hän oli ohjaaja, käsikirjoittaja, sanoittaja, kirjailija, tv-juontaja, kääntäjä ja toisinaan vielä laulajakin. Virtanen myös näytteli pieniä rooleja lukuisissa elokuvakomedioissa.Suurelle yleisölle Virtanen tuli tunnetuksi etenkin television suositun Levyraadin juontajana vuosina 1980–1997. Ylen Tv 1:n Runoraadissa hän oli vakiojäsenenä vielä 2000-luvulla.oli lähtöisin Jämsänkosken paperityöläisten yhteisöstä. Hän syntyikin paperityöläisten vuokrakasarmin hellahuoneessa.Virtanen sai ensikosketuksensa teatterin ja viihteen maailmaan aloittaessaan opintonsa Helsingin yliopistossa 1954 ja liittyessään siellä teatterikerhoon.Vuotta myöhemmin hän tutustui Pertti ”Spede” Pasaseen, josta tuli Virtasen monivuotinen ystävä ja työtoveri. Vuonna 1956 Virtanen palkattiin käsikirjoittajaksi elokuvaohjaaja Erik Blombergin Allotria Filmiin, jossa hän tutustui moniin sen ajan elokuvantekijöihin ja näyttelijöihin.Elokuva-alan opinnot Blombergin johdolla johtivat 1950-luvun lopulla työpaikkaan Yleisradiossa. Virtasen ensimmäisiä ohjaustehtäviä oli Niilo Tarvajärven Palapeli-ohjelma. Hän oli mukana tekemässä myös radion suosittua Kankkulan kaivolla -viihdeohjelmaa 1960-luvun alussa.aikoihin Virtanen perusti yhdessä Matti Kuuslan ja Aarre Elon kanssa VEK-ryhmän, joka teki viihdeohjelmia televisioon. Vuonna 1962 ryhmään liittyi vielä musiikkimies Jaakko Salo.VEKin mainittavin saavutus oli 1965 Montreux'n tv-festivaaleilla parhaasta ohjauksesta Kultainen ruusu -palkinnon voittanut viihdeohjelma Lumilinna.Jukka Virtanen oli töissä Yleisradiossa tuottajana ja ohjaajana vuoteen 1967, jolloin hän ryhtyi vapaaksi taiteilijaksi.Elokuvaohjaajana Virtanen muistetaan ennen kaikkea lukuisista Spede Pasasen kanssa tehdyistä komedioista.itse levyttämistä kappaleista tutuimpia ovat Balladi pojasta nimeltä Vee, Hanna ja Niilo sekä Kaupungin rumin mies. Muille esiintyjille Virtanen sanoitti noin 250 kappaletta. Niistä maineikkaimpia on Elton John–Bernie Taupin -suomennos Maalaismaisema.Jukka Virtanen oli myös Uuden iloisen teatterin ja Songilo-lauluyhtyeen perustajajäsen. Virtanen kirjoitti myös useita kirjoja, muun muassa omaelämäkerran Kuvassa keskellä Jukka Virtanen (2003) sekä yhdessä Mika Wickströmin kanssa viihdeväen urheiluseura Zoomin historiikin.Ilta-Sanomien TV-lehdessä Virtanen kolumnoi ja vastasi lukijoiden tv-aiheisiin kysymyksiin vielä viime vuosina.Vuonna 1997 Virtaselle myönnettiin valtion taiteilijaeläke, ja viisi vuotta myöhemmin viihteen Erikois-Venla elämäntyöstä. Taiteen valtionpalkinnon hän sai 2001.Vuonna 2012 Virtanen sai vielä Kultainen Venla -palkinnon elämäntyöstään.Jukka Virtasen harrastuksia olivat ravit ja jalkapallo, jota hän pelasi Zoomissa.vuosinaan Virtanen kertoi avoimesti myös elämänsä kipeistä asioista, kuten alkoholismista, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja syövästä.Jukka Virtanen oli yli 50 vuotta naimisissa vaimonsa Liisan kanssa. Heillä on kaksi lasta, tytär Riikka ja poika Ville, joka on tunnettu näyttelijä.Jukka Virtanen edusti viihteentekijänä monipuolisuudessaan sellaista perinnettä, näkemystä ja ammattitaitoa, joka on harvinaista Suomen ulkopuolellakin.HS:n jouluaattona 2015 julkaistussa Jukka ja Ville Virtasen yhteishaastattelussa Jukka antoi elämänohjeen, joka kelpaa meille kaikille:”Turhat asiat pitää jättää mielestä ja oppia rauhoittumaan.”