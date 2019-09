Kulttuuri

Juha Sipilä pyöritti pääministerinä hallitusta miten tahtoi, niin omat ministerit kuin hallituskumppanit oliva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen