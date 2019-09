Kulttuuri

Kaija Saariahon uusi sisäänsoitto voi pidentää Musiikkitalon konserttien väliaikoja, koska se on niin hyvä – n

Musiikkitalo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sisäänsoittojen

Kaija Saariahon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraavalta videolta voit katsoa, miten Kaija Saariaho kertoo sisääntulomusiikin säveltämisestä. Näyte sisäänsoitosta kuuluu aivan videon lopussa ainutlaatuisella tavalla: ilman lämpiön konserttiyleisön puheensorinaa.