Kulttuuri

Australialaisen tornitalon asukkaat pitävät toisistaan huolta

Kerrostalon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The Heights, varjojen paratiisi, TV1 klo 17.08 ja Yle Areena. (K12)

puskista löytyy vauva. Entinen poliisi Pav vie lapsen sairaalaan, ja naapurit keräävät tälle tarvikkeita. Australialainen draamasarja The Heights kuvaa yhteisöä, jossa toisista pidetään huolta.Kaupungin vuokrataloon ja sen keskiluokkaistuvaan naapurustoon keskittyvä sarja kuvaa kuutta perhettä ja kourallista muita sivuhenkilöitä. Hahmoissa on asianajajia ja sairaala-apulaisia. Heidän ihonväreissään on eri sävyjä. Yksi kärsii peliriippuvuudesta, ja toisella on cp-vamma.On ilahduttavaa, että Heights ei käytä ulkoista erilaisuutta vastakkainasettelujen luomiseen tai vuokratalossa asumista ongelmien selittämiseen. Enimmäkseen jännitteet löytyvät perusarjesta: laskujen kerääntymisestä ja kuokkavieraista kotipirskeissä.Vuoden alussa kotimaassaan startanneesta sarjasta on tilattu toinen tuotantokausi.