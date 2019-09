Kulttuuri

Barack ja Michelle Obaman ensimmäinen dokumenttituotanto saapui Netflixiin – Se käsittele kiinalaisomistukseen

Monet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainittuna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dokumentin

Amerikkalainen tehdas, Netflix.