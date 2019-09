Metallica-rumpali Lars Ulrich puhuu Kokkolassa bisnestapahtumassa, jossa on esiintynyt myös Bruce Dickinson – Mikä tuo hevilegendat pohjoiseen pikkukaupunkiin?

Kulttuuri

Metallica-rumpali Lars Ulrich puhuu Kokkolassa bisnestapahtumassa, jossa on esiintynyt myös Bruce Dickinson –

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kipinä Kokkola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopulta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Roiko

Entä