Maailman parhaat luontokuvat valitaan taas kymmenien tuhansien kuvien joukosta: HS näyttää 14 huippuotosta

Kulttuuri

Luonnon ihmeet

Rapsutuksia

kaipaava valas, autosta kurkistava pesukarhu ja kärsivä merikilpikonna ovat kaikki esillä Lontoon luonnontieteellisen museon Wildlife Photographer of the Year -näyttelyssä. 55:ttä kertaa järjestettävässä kilpailussa valitaan maailman parhaat luontokuvat, jotka esittelevät erikoisia lajeja, eläinten kiehtovaa käyttäytymistä ja maailmaamme ekologisen kriisin kourissa.Kansainväliset asiantuntijat valitsivat kilpailuun lähetettyjen lähes 50 000 kuvan joukosta näyttelyyn sata parasta luontokuvaa. Museo on nyt antanut osan näistä kuvista ennakkoon kaikkien nähtäväksi.Kilpailusarjojen voittajat julkistetaan 15. lokakuuta. Näyttely aukeaa Lontoon luonnontieteellisessä museossa 18. lokakuuta.