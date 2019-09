Kulttuuri

Tiina Raitasen teokset ovat arvoituksellisia muotokollaaseja, kuin veistettyä aforistiikkaa

Kuvanveistäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Galleria Sinnessä

Eloisan

Raitanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime kädessä

Tiina Raitanen (s. 1983) etsii teostensa lähtökohtia yllättävistä paikoista. Hän kerää hylättyjä ja rikkinäisiä esineitä ja yhdistelee niistä uusia.Löydettyjen esineiden fragmentit jäsentyvät Raitasen käsissä intuitiivisiksi muotokollaaseiksi. Lopputuloksena on veistosten sarja, joka koettelee havaitsemisen rajoja.oleva Raitasen näyttely, Hard, on visuaalinen arvoitus. Esillä olevissa teoksissa on paljon tuttua, silti ne eivät esitä mitään selvästi tunnistettavaa.Pienistä ja arkisista esinefragmenteista lähtökohdan löytävä veistokset näyttäytyvät lähes aforistisina – Raitasen käsiala on keveydessään tiivistä, mutta kaikkea muuta kuin yksiselitteistä tai toteavaa.moniulotteisista teoksista voi löytää arkisia muotoja: nappikuulokkeiden palan, pätkän terästankoa ja jotain kaarevaa, ehkä satulalaukun pohjan?Siinä missä visuaaliset motiivit muovautuvat veistoksissa abstrakteiksi variaatioiksi, myös käytetyt materiaalit viittaavat uusiin. Esimerkiksi usean teoksen materiaali, betoni, näyttää erehdyttävästi kumilta.ei tyydy koettelemaan teosten rajoja pelkästään mittakaavan, materiaalisuuden ja muotokokeilujen osalta. Näyttelyn veistokset tutkivat myös tilaa. Veistosten osat nojautuvat toisiaan vasten ja hakevat tukea gallerian pinnasta.Osa teoksista on rakennettu siten, että jos jonkin palan poistaa, koko asetelma rojahtaa. Keveys ja raskaus, abstrakti ja esittävä muovautuvat näyttelyssä monitahoisiksi tutkielmiksi.näyttely herättää kysymyksen havaitsemisesta ja visuaalisesta kommunikaatiosta.Mieli pyrkii näkemään tunnistettavia hahmoja myös täysin keinotekoisten ja fiktiivisten muotojen kohdalla.Entä mitä kertoo minusta, että näen jossain teoksessa väkivaltaisia mielleyhtymiä, mahdollisesti käsikranaatin?Vai onko tuossa sittenkin vain yhteen sulautuneena kaksi pahvimukia ja niiden saumakohdassa rivi neppareita?