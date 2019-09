Kulttuuri

Elena Ferranten uusi romaani julkaistaan marraskuun alussa, kirjailijan henkilöllisyys ei vieläkään selviä

Oikean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomeksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ferrante-huuma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy