Suosittelupop on nykyartistille tapa maksimoida näkyvyytensä, ja Charli XCX on tästä hyvä esimerkki: uusi levy on täynnä vierailijoita ja sokerisia hittejä Charliin ei voi olla rakastumatta mutta silti kaikki maistuu keinotekoiselta. Kriitikko Oskari Onninen kuunteli myös räppäri Post Malonen sekä Lana Del Reyn uuden levyn.