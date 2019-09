Kulttuuri

Dokumenttisarja saa otteen New Yorkin kuhinasta heti kättelyssä

BBC:n kolmiosainen

Kiehtova maailma: Pääsylippu New Yorkiin, Teema & Fem klo 21.00.

sarja Kiehtova maailma: Pääsylippu New Yorkiin saa miljoonakaupungin kuhinasta hyvän otteen heti kättelyssä. Kolme eri toimittajaa lähtee aamun julkiseen työpaikkaliikenteeseen, kukin omalle taholleen. Heidän kanssaan matkaa taittaa yli 5 miljoonaa ihmistä, suurin osa kaupungin 8,5 miljoonasta asukkaasta.Samalla kuullaan eri liikennöintitapojen historiasta ja käydään vilkaisemassa valtavaa maanalaista raidetyömaata. Arkkitehtuurisena kohokohtana esiin nousee legendaarinen Grand Central -junaterminaali, josta nykyisin olisi vaikea arvata, että 1970-luvulla se oli sisältä nokisen musta ja purku-uhan alla.Kauemmas cityn sykkeestä ajaudutaan sarjan toisessa osassa, jossa toimittajat selvittävät, missä suurkaupungin ruoka tuotetaan, ja miten se kuljetetaan newyorkilaisten saataville.Kolmas osa on jälleen asian ytimessä. New Yorkin keskuspuisto oli vielä 1980-luvun alussa likainen, rottainen ja rikollisuuden piinaama, mutta asukkaiden liikkeelle laittaman muutoksen ansiosta siitä on tullut viihtyisä henkireikä. Nyt vehreyttä ylläpitävät niin kaupungin työntekijät kuin vapaaehtoisetkin.ja kalleuden ihastelun ohella päätösjaksossa tutustutaan monen kaupunkilaisen ongelmaan, suuriin vuokrankorotuksiin, jotka uhkaavat ajaa newyorkilaiset kotinaapurustoistaan. Avuksi on otettu sosiaalinen asunnontuotanto.