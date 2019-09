Kulttuuri

Suora lähetys kello 19: HS näyttää Vesa-Matti Loirin elämäkerran loppuunmyydyn julkistustilaisuuden

Taiteilija Vesa-Matti Loirin elämä on julkaistu tänään torstaina yksissä kansissa. Loiri.-nimisen teoksen on kirjoittanut kirjailija Jari Tervo, ja sen pituus on yli 700 sivua. Kirjassa käydään läpi Loirin vaiheet niin ammatillisesti kuin yksityiselämänkin osalta.