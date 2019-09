Kulttuuri

Tapiola Sinfoniettan Schumann pauhasi melskeisesti Sir Roger Norringtonin johtamana

Maineikkaalla

Musiikkiyleisön

Norringtonilla

Koko

Tapiola Sinfoniettan konsertti Schumann & Schumann, osa 2 Espoon kulttuurikeskuksessa 13.9. kello 19.