Kulttuuri

Kuubalaisorkesteri Soneros de Verdad toi mieleen ruotsinlaivojen cover-yhtyeet, mutta rutinoituneet keikkaketu

Savoy-teatterin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soneros de Verdadin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy