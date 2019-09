Amélie-musikaali loistaa visuaalisuudella ja teknisellä taituruudella, mutta sillä on niskassaan elokuvan painolasti

Kulttuuri

Amélie-musikaali loistaa visuaalisuudella ja teknisellä taituruudella, mutta sillä on niskassaan elokuvan pain

Vuonna 2001

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teos on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy