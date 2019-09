Kulttuuri

Synkkyys ja suorasanaisuus pukevat Vesa Haapalan runoutta

Pentti Saarikosken

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Runoilija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haapalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennemmin