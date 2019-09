Kulttuuri

Leena Lehtolaisen uutuus on psykologinen jännäri miesten välisestä ystävyydestä ja menneisyyden aaveista

Valapatto

uutuus ei ole Maria Kallio- tai Hilja Ilveskero -romaani, vaan itsenäinen tarina tavallisista ihmisistä, jotka yllättäen joutuvat väkivallan ja rikollisuuden uhan piiriin.Romaanin alku on erinomaisen sähäkkä. Helsinkiin konferenssiin tuleva italialais-suomalainen kielitieteilijä Tomas Lupo siepataan lentokentältä. Sieppaajat ovat moottoripyöräkerholaisia, jotka väittävät Lupon ajaneen hengiltä kerhon johtajan ja aiheuttaneen jalan menetyksen toiselle kerhon jäsenelle. Lupolla ei ole aavistustakaan, mistä on kyse.Lupo heitetään kädet sidottuna järveen jossain Siuntiossa, mutta hän pelastuu ja päätyy metsämökissä yksin elelevän, erään kreivin perustamaa luonnonsuojelualuetta hoitavan Ainon hoiviin. On aika selvittää, mitä murhayrityksen takana on. Johtolangat viittaavat Tomas Lupon vanhaan ystävään, lähes veriveljeen Paavo Vainioon.Lisäjännitettä aiheuttaa Ainon menneisyys. Pedofiili on vuosia aiemmin surmannut Ainon parhaan ystävän, mutta hän itse on päässyt pakoon – potemaan syyllisyyttä ja kostonhalua. Ja nyt kyseinen pedofiili on päässyt vankilasta.on eräänlainen jännitys- ja rakkausromaanin yhdistelmä, sillä selvitellessään tapausta Tomas ja Aino alkavat lähentyä toisiaan. Paavo puolestaan yrittää tuhota itseensä viittaavat todisteet, mukaan lukien ystävänsä Tomasin. Tomas tietää mitä Paavo on tehnyt, mutta ei silti haluaisi rikkoa miesten jo poikasina vannomaa valaa pysyä toisilleen uskollisina ja auttaa toista aina tarvittaessa.Romaani käsittelee isoja syyllisyyden, lojaliteetin ja raskaan menneisyyden kysymyksiä, jotka nostavat sen hieman pelkän viihderomaanin yläpuolelle. Kuitenkin vain hieman, sillä teemojen käsittely on aika pintapuolista.Tomasin sisäinen kamppailu Paavon suhteen ja Ainon mielessä myllertävän syyllisyyden muuttuminen kylmäksi kostonhaluksi saavat Lehtolaiselta psykologisesti uskottavan käsittelyn.Enemmän onkin kyse psykologisesta jännäristä kuin dekkarista, sillä lukijalle on jo alusta selvää mitä on tapahtunut, ja henkilöiden mielenliikkeet saavat enemmän tilaa kuin varsinaiset tapahtumat. Ehkä hiukan liikaakin, sillä paikoin Valapatto tuntuu junnailevan paikallaan turhan pitkään.Vuosikymmeniä jatkuneen epäsuhtaisen miesten välisen ystävyyden kuvauksena Valapatto toimii hyvin, jos kohta Paavo onkin aika klassinen jännityskirjallisuuden narsistinen, yli-ihmisfantasian kyllästämä psykopaattihahmo.