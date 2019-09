Kulttuuri

Harmonikkataiteilija Veikko Ahvenainen, 90, esiintyy ahkerasti edelleen

90 vuotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuopiolaislähtöinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1950-luvun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkomaanesiintymiset

Kun