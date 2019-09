Kulttuuri

Suomalaiskirjailija Pajtim Statovcin teos ehdolla Yhdysvaltain arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon saajaksi

Pajtim Statovcin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pajtim Statovci

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005903050.html

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006190258.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The National Book Award