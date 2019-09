Kolme sinistä miestä on kerännyt katsomoihin jo 35 miljoonaa ihmistä, nyt ryhmä vierailee ensi kertaa Suomessa – Miksi The Blue Man Group on niin suosittu?

Kulttuuri

Kolme sinistä miestä on kerännyt katsomoihin jo 35 miljoonaa ihmistä, nyt ryhmä vierailee ensi kertaa Suomessa

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The Blue Man Group

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käänteentekevä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sinisistä

Esityksille

Nykyään

On selvää,

Kun

The Blue Man Group Hartwall-areenalla 19.9.–22.9.2019.