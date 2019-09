HS valitsi kuusi tärppiä Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilta: näitä elokuvia et näe muuten Suomen valkokankailla

Fakta

32. Rakkautta & Anarkiaa



Festivaali järjestetään Helsingissä 19.–29. syyskuuta.



Tapahtumassa vierailevat muun muassa elokuvaohjaajat Lone Scherfig ja Peter Strickland sekä säveltäjä Warren Ellis. Scherfigiltä ja Stricklandilta nähdään esimerkiksi heidän tuoreimmat elokuvansa The Kindness of Strangers sekä In Fabric.



Osa festivaalin elokuvista esitetään myöhemmin Ylen kanavilla. Niihin kuuluvat esimerkiksi dokumentit Miles Davis: Birth of the Cool sekä What She Said: The Art of Pauline Kael.



Lisätietoa: hiff.fi.