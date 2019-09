Jääkiekkotoimittaja kirjoitti salaa öisin romanttisen viihderomaanin, ja nyt hän on jättikustantamo HarperCollinsin ensimmäinen suomalaiskirjailija

Kulttuuri

Jääkiekkotoimittaja kirjoitti salaa öisin romanttisen viihderomaanin, ja nyt hän on jättikustantamo HarperColl

Risto Pakarisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun Pakarisen

Kanadan